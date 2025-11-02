晶碩10月營收年增17%

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新高；累計今年前十月合併營收58.11億元，年增3.41%。

晶碩日前剛剛公布第3季財報，受匯率與中國大陸市場價格競爭壓力影響，毛利率較去年同期下滑三個百分點，降至51%，稅後純益3.97億元，年減9.38%，每股純益5.09元；累計今年前三季稅後純益11.99億元、年減15.67%，每股純益15.38元。

晶碩近六月營收表現

晶碩近日表示，雖然第3季獲利不如預期，但單季產能利用率已接近滿載，整體優於去年同期。今年「雙11」檔期需求明顯優於去年，其次是日本市場矽水膠產品出貨量大增，推升整體稼動率與銷售動能。

展望後市，晶碩認為，第4季毛利率有望回升，產能利用率可望較第3季再攀升，但仍要取決於匯率走勢，在新台幣未明顯升值的前提下，毛利表現將優於第3季。目前第4季接單狀況良好，並已開始洽談明年首季訂單。

在產能布局方面，晶碩越南新廠第一期已於上半年完工，10月啟動認證流程，最快預計明年第4季投產，屆時將挹注新增產能。越南二期廠規畫與時程則將依市場需求與產能調配進度而定。未來將持續優化產品組合並提升高毛利產品比重，以對抗價格競爭、穩定獲利表現。

法人報告指出，晶碩營運最壞情況已過，儘管中國、日本市場競爭仍然延續，加上匯率影響獲利表現，但是隨著水膠彩片持續熱賣，及矽水膠新品取得產品證並出貨，晶碩長期動能可期。法人分析，晶碩針對歐洲及日本分別有高階矽水膠透片及矽水膠日拋彩片新品出貨，加上日本水膠彩片持續熱銷，雖然短期仍有匯率不利因素，但可望逐漸消散，並將持續優化產品組合。

另外，晶碩大溪廠今年底前月產能將提升500 萬片至1,500萬片，其中矽水膠約占1,000萬片，2026年預計再擴產1,000~2,000萬片，矽水膠產能占比將明顯提升。法人預估，晶碩今年底矽水膠產品占營收達10%，其中3~4%為長天期拋，6~7%為日拋；隨產能持續擴張，2026年矽水膠產品占比可望提升至 15%。