元太旗下擎元同步告捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商StellarLink推出31.5吋的大尺寸電子紙看板「aecoPost」。

擎元是元太與達擎合資成立，目前資本額3.9億元，達擎持股51%、元太持股49%，並於友達桃園龍科廠區打造大型電子紙模組生產線，本季投產。

擎元結合元太的電子紙關鍵材料與領先技術、友達集團的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售與數位看板領域的客戶資源及全球市場布局，聯手積極拓展大尺寸電子紙顯示應用商機。

為進軍公共資訊顯示應用市場，並看好日本對永續發展的高度重視，對於低功耗顯示技術具有高度需求，在StellarLink加入電子紙生態系後，共同推動高效節能、視覺舒適的數位看板應用。

元太表示，aecoPost結合電子紙的紙感舒適與自然閱讀體驗，具備極低耗電、鮮明色彩與抗反光等優勢，適用於任何光源環境。

元太指出，電子紙顯示器僅在畫面更新時才需供電，極適合講求節能與環保的應用場域。產品設計輕薄、支援遠端內容管理，可靈活部署於零售店面、交通轉運站、校園、博物館或飯店等場域，取代傳統LCD或LED看板，成為提供低碳節能最佳顯示器方案。

電子紙 元太 友達

