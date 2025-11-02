快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

大田越南擴廠 衝刺營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新重大進展，該公司指出，廠房主體建築已完工，將於12月展開設備部署，最快明年農曆新年過後投產，由於美日系客戶群普遍有意擴大合作下，可為明年營運加分。

大田表示，為降低地緣風險，該公司採自建和租用現有廠房兩種方式雙管齊下啟動越南投資案；除利用多年前所購買的6萬多平方公尺越南土地興建2棟樓地板面積各2萬多平方公尺的A廠外；並租用同工業區內一座B廠（現有廠房）營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月將開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨著客戶需求逐月提升出貨量。

A廠方面工程進度相當順利，歷經9月份封頂，目前已完成廠房主體設備，正進行內部裝修，預計12月進一步展開產能部署和設備測試，最快明年農曆新年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。

大田並指出，對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

越南 高爾夫

延伸閱讀

英越升至全面戰略夥伴關係 越南主動出擊外交新戰略

港都越式春色沒了 3馬伕媒介越南妹下海賣淫被抓判刑

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

越南創紀錄豪雨致7死 逾十萬民宅淹水

相關新聞

特殊應用 IC 市場 擴張

雲端服務供應商（CSP）的資料中心應用需求，被視為是推動近幾年特殊應用IC（ASIC）市場規模大量增加的主因，如今全球A...

集保推股東會紀念品電子化

為了響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化（eGift）服務」，並於10月16日獲金管會核准，未...

AI＋降息雙動能 市場主旋律

全球市場在通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息循環的雙重刺激下，資金加速回流風險性資產。台股受惠AI需求強勁與國際資金湧入...

元太旗下擎元同步告捷

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商...

晶碩10月營收年增17%

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新...

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

機構件廠毅嘉（2402）公告10月營收9.41億元，月減4.7%，年增8.7%；前十月營收90.65億元，年增15%。毅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。