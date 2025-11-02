豐達科上月營收年增25%

高階扣件廠豐達科（3004）昨（2）日公告10月營收約3.6億元，年增逾25%；今年前十月累計營收32.7億元，比去年同期28.5億元年增14%，後市展望看俏。

法人指出，豐達科公司治理到位，充分掌握全球地緣政治變化的商機，已經連續12個月的單月營收與去年同期相比，都呈現正成長，產銷正能量持久不衰，有利中長期表現。

豐達科主力產品航太扣件，受惠全球空中運輸需求大幅提升，帶動豐達科航太扣件訂單穩定；另一方面，豐達科的機構零組件應用在航太發動機，躋身相關供應鏈，此外公司獲得超過8,000項產品的國際客戶認證，進一步增強了其市場競爭力和品牌信任度。

昨天豐達科公告，10月營業收入淨額3.6億元，比去年10月營收2.8億元增加25.4%。