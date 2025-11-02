國產迎台北大都更利多

混凝土龍頭廠國產（2504）表示，為了迎接台北市大都更時代來臨，國產日前汐止二廠已正式加入營運，結合汐止一廠及基隆廠的設計年產能可達80萬立方米以上，建構完成北台灣最大的混凝土供應中心。

國產表示，下一步新廠將全力搶攻台北市內湖、南港、士林（北市科）還有新北市汐止區等大都更開發案、重劃區房建與AI高科技商辦的龐大商機。

國產今年9月合併營收19.25億元，年增9.68%；今年前三季合併營收167.92億元，年增4.82%，創下史上前三季營收最高紀錄。其中與混凝土相關的本業9月營收16.71億元，也站上史上前十高營收，年增高達12.14％。

國產汐止廠廠長陳丁郎表示，汐止廠位居大台北最佳戰略位置，擁有兩套設備，新加入營運的汐止二廠，擁有一套四米半先進預拌設備，今年9月底試營運 ，10月正式投產，若加上基隆廠，三廠設計產能一年可達80萬立方米以上。

國產表示，依汐止廠的混凝土供應來看，94%的產量主要供應至房建市場，以南港東區門戶計畫為例，汐止廠廠囊括了八成以上都更開發案與房建，包括南港車站CITYLINK大樓、台北流行音樂中心、潤泰「玉成企業總部大樓」、國泰建設「利百代商業大樓」、豪宅地標「世界明珠」，以及興建中的國產建材實業「南港大型開發案」、台鐵南港調車場都更案、潤泰「南港之心」等。

南港指標豪宅「世界明珠」就是採用國產建材實業1萬磅高強度混凝土柱內灌漿。國產自己的「南港大型開發案」占地6,500坪，目前A棟正在施作地下四層結構體，預計2027年完工。輝達研發中心進駐的「潤泰玉成大樓」，也是採用國產的9,000磅高強度混凝土，總需求量達2萬立方米。

國產表示，汐止廠也供應緯創內湖一、二期的新建工程，其中一期「台北市數位內容創新中心暨緯創總部BOT案」預計2026年啟用。