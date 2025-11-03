AI＋降息雙動能 市場主旋律

全球市場在通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息循環的雙重刺激下，資金加速回流風險性資產。台股受惠AI需求強勁與國際資金湧入，指數持續創新高，顯示中長線多頭結構未改。

惟技術面大盤與季線乖離已接近11%，融資餘額自10月起有較顯著增加，短線籌碼偏熱，需留意震盪加劇與高檔整理風險，惟量能已有過熱跡象，易出現拉回整理，投資人宜採取區間操作、控制持股節奏。

Fed上周決議降息1碼至3.75%～4.00%，並將於12月終止量化緊縮（QT），流動性顯著改善，全球資金轉趨活絡，主席鮑爾強調政策轉向主要為維持經濟與就業穩定，未來將依據數據靈活調整。

美中關係顯著緩和，雙方達成初步協議，美方對中國大陸進口商品關稅將由57%下調至47%，交換條件包括大陸恢復採購美國黃豆、維持稀土出口穩定，並加強打擊芬太尼非法貿易同時，象徵供應鏈緊張局勢舒緩。

美股方面，輝達（NVIDIA）於GTC大會宣布「Grace Blackwell」AI平台訂單突破5,000億美元，預期2026年前出貨2,000萬顆GPU，AI正式邁入規模化階段，此舉將帶動全球AI伺服器、散熱、電源管理及光通訊等供應鏈迎來新一輪景氣擴張。

就國內產業來看，AI、高效能運算與半導體外銷表現亮眼，帶動景氣同步升溫，9月景氣對策信號升至35分而為黃紅燈，結束連四綠燈，顯示景氣回穩；AI伺服器、記憶體封測、矽晶圓與被動元件接單暢旺。

資金面上，台積電法說優於預期，激勵權值股上攻，10月前十大權值股約七成漲幅來自台積電，台達電與鴻海亦同步走強，非AI族群表現相對疲弱，呈現「主題集中」格局。

不過，近期AI題材已由晶片製造向系統應用與周邊零組件延伸，包含電源模組、散熱解決方案、CPO光模組、伺服器機構件等次族群，顯示AI產業鏈正擴散至更廣的硬體與應用層面，次產業輪動結構仍健康。

再就投資策略建議來看，整體環境仍屬中長多頭架構，降息循環啟動與AI需求支撐企業獲利，惟短線籌碼偏熱且乖離過大，建議開始調整投資節奏。

可採四大策略：一、核心主軸：聚焦AI伺服器供應鏈，包括電源、散熱、測試介面、高速連接與CPO光通訊等次族群；二、補漲題材：留意記憶體封測、矽晶圓與被動元件等低基期個股，搭配需求回溫與報價上揚題材。

三、操作節奏：採「高出低進、汰弱留強」，以分批方式調整持股，避免追高；四、中長線布局：降息環境利於資金回流與評價提升，企業獲利穩健，多頭架構延續。

AI與降息雙動能仍是市場主旋律，支撐多頭架構延續。短線乖離偏大與融資升溫將帶來震盪，但待籌碼沉澱、量能收斂後，台股有望再啟新一波上行循環。建議投資人採區間操作策略，聚焦具獲利支撐與AI長線題材的企業，順勢布局、穩中求利。

（作者是玉山投顧總經理）