CoWoS產能擴張！外資點讚2檔台鏈 目標價最高調升54%

外資滙豐於最新報告中指出，在強勁的AI需求和緊張的CoWoS供應之下，CoWoS年產能2026年將持續成長，日月光投控（3711）、京元電子（2449）做為台廠中兩大封測供應鏈，獲利將有望大幅進補，因此分別將目標價由，從178元上調至263元、從157元上調至243元，調幅達47.7%及54.7%，展現對其未來的樂觀展望。

滙豐表示，目前台積電（2330）為應對強勁AI需求，預計將於2026年積極擴張CoWoS產能，整年將達100萬片晶圓，年增達83%，同時，主要的GPU和ASIC廠商將會尋求外包OSAT（委外封測廠）合作夥伴以確保更多訂單，帶動2026年對日月光投控、京元電子等相關供應鏈的展望。

滙豐指出，目前日月光測試業務的動能持續強於封裝業務，預計整體毛利率將季增0.7%至1%，其中ATM毛利率將改善1.0%至1.5%。就全年而言，ATM營收（以美元計）預計將超越目標，年增長超過20%。在ATM業務中，測試業務的增長動能相較其他業務更為強勁，日月光今年先進業務營收預計將至少達到16億美元 。

滙豐認為，由於CoWoS需求強勁，日月光的CoWoS產能將在2026年達到每月 1.5萬至2萬片晶圓，加上測試業務的持續增長，針對日前公司指出2026年先進業務營收26億美元的展望，應該可以輕鬆達成。

京元電子部分，滙豐表示，隨著公司主要客戶的AI GPU總潛在市場不斷擴大，加上CoWoS訂單強勁，京元電子也將受惠於更高的出貨量和更佳的產品組合。預計輝達（Nvidia）將占其2026年、2027年營收的50%、60%。隨著產品組合改善，毛利率將分別進一步提高至39.2%、40%，高於市場共識預期的 38.2%、38.8%。