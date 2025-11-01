榮科公告 預計11月10日公布第3季財報
上市PCB上游銅箔廠商榮科（4989 ）1日公告公司114年度第3季財務報告董事會預計召開日期 為114年11月10日。
榮科先前公告自結9月單月淨損3704萬元，單月虧損0.27元。榮科先前指出，未來一兩年銅箔整體產業供過於求仍仍難免，公司積極開拓高階產品優化結構，預期HVLP2-4高階應用較吃緊。
榮科先前法說會提到，持續高階 HVLP 銅箔開發與應用，其中HVLP3與HVLP4測試送樣，HVLP5在開發中，HVLP3與HVLP4終端應用為AI PC & server(Next Generation)，至於HVLP5則為Niche。
FB留言