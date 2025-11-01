台灣精銳第3季每股賺3.04元

台灣精銳（4583）董事會昨（31）日通過前三季合併財報，合併營收22.36億元、年增0.4%，為歷史同期第三高，營業毛利11.73億元，稅後純益6.71億元、年減26.1%，主要受新台幣升值致匯兌損失影響，每股稅後純益8.37元。

展望未來，台灣精銳仍抱持審慎樂觀態度，預期毛利率仍可維持在50%以上，並看好高精密減速機在美國製造業回流、AI及機器人等新興應用帶動下的需求。

台灣精銳儘管第3季仍受關稅不確定因素干擾，但因新台幣匯率趨穩，獲利也較第2季回升。第3季合併營收6.92億元、年減8.8%，稅後純益2.43億元，雖年減0.3%，但季增達158.5%，單季每股稅後純益3.04元。

台灣精銳表示，由於暫時性關稅疊加，產品在美國市場與歐洲、日本對手間有7.5%稅差，不過美國代理進口商對客戶彈性議價空間大，關稅影響在可控範圍內；至於匯率仍有短期影響，第4季客戶訂單持穩。

台灣精銳指出，產品出廠後運費、關稅由進口商承擔，目前美國市場業績占台灣精銳整體業績比重約20%，高關稅影響業務量，但比重並不高。

針對AI人形機器人發展，台灣精銳說，目前應用面未定，技術發展不如預期，零組件規範標準也不確定，機器人產業「人人有機會、個個沒把握」，但持續有國內外廠商採用台灣精銳產品試做並洽談合作。

台灣精銳表示，公司減速機產品先前出口至美國的關稅約2.5%，8月初疊加暫時性20%關稅後，稅率增為22.5%。

而在美國市場，台灣精銳主要競爭對手為歐洲和日本廠商，其關稅稅率為15%不再疊加，相較之下，台灣精銳產品在美國市場，與歐、日產品有7.5%稅差，期待政府談判為業者爭取更優惠的關稅稅率。

不過，台灣精銳也強調，公司在美國的代理商獲利能力高，對終端客戶彈性議價空間大，代理商可掌握當地客戶，不會讓訂單跑掉，預期關稅對公司影響仍在可控範圍內。