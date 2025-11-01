蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期

經濟日報／ 記者吳凱中劉芳妙／台北報導

蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光（3008）看11月拉貨動能下降，但法人認為追單效應可期，鏡頭供應商大立光、玉晶光，組裝廠鴻海等本季營運仍有望上升；上季蘋果筆電業績成長，也帶旺MacBook系列筆電的主力供應商鴻海與廣達。

年底銷售旺季也是電腦業者衝刺業績期，加上今年有Window 10停止更新議題，廣達9月筆電出貨460萬台，月增50萬台，因客戶新品與季底拉貨效應；第3季筆電出貨1270萬台，季增5%，年增0.8%。預估筆電2025年全年出貨將成長個位數百分比，AI伺服器則按照客戶規劃出貨。

鴻海先前指出，今年9月電腦終端產品類別與8月表現約略持平。展望後市，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，ICT（資通訊）產品進入下半年旺季，營運仍會逐季成長。

大立光董事長林恩平對本季營運保守看待，先前在法說會表示，10月拉貨動能和9月差不多，11月會比較差，顯現關稅陰影未消，蘋果在新機鋪貨潮後，對後市保守心態，但法人指出，蘋果看旺耶誕旺季銷售，供應鏈追單效應值得期待。

筆電 鴻海 蘋果

延伸閱讀

鴻海（2317）腰斬反加碼…被酸「AI就是泡沫跟笑話」！R爸：不只代工廠是整合平台的未來

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

相關新聞

亞光第3季每股純益1.86元

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（31）日公布第3季營收71.53億元，季增4%，年增5%；營業淨利8.78億元，季增30%...

聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息

聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...

新唐第3季 EPS -1.22元

IC設計廠新唐（4919）昨（31）日公告第3季財報，單季稅後虧損5.14億元，和上一季虧損6.75億元相比幅度收斂，但...

蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期

蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光看11月拉貨動能下降，但法人認為追單...

明泰第3季轉盈 終結連四虧

網通大廠中磊電子（5388）、明泰昨（31）日公告第3季季報，中磊毛利率衰退，每股純益1元，累計前三季每股純益3.15元...

台灣精銳第3季每股賺3.04元

台灣精銳（4583）董事會昨（31）日通過前三季合併財報，合併營收22.36億元、年增0.4%，為歷史同期第三高，營業毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。