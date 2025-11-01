亞光第3季每股純益1.86元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（31）日公布第3季營收71.53億元，季增4%，年增5%；營業淨利8.78億元，季增30%，年增16%，為同期新高；稅後純益5.2億元，季減34.9%，年減24%；每股純益1.86元。單季毛利率達22%，為單季新高，主要來自數位相機需求強勁帶動。

亞光累計今年前三季稅後純益15.4億元，年增24%，已達去年全年獲利95%，為同期新高，每股純益5.51元。

亞光昨天股價收157元，上漲7元，近日外資法人買超積極。

展望本季，亞光表示，全球經濟環境變化仍大，持續發揮多元產品競爭優勢，全面推進三大發展契機，首先與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，菲律賓新廠加速進行，成為公司重要生產基地之一，持續東南亞多元布局。

延伸閱讀

政院拍板 旅宿業開放移工

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

菲律賓迎掃墓長週末 返鄉潮湧現警方高度戒備

19歲超正網紅驚傳過世！母親是台灣人「父女最後合照曝光」

相關新聞

亞光第3季每股純益1.86元

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（31）日公布第3季營收71.53億元，季增4%，年增5%；營業淨利8.78億元，季增30%...

聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息

聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...

新唐第3季 EPS -1.22元

IC設計廠新唐（4919）昨（31）日公告第3季財報，單季稅後虧損5.14億元，和上一季虧損6.75億元相比幅度收斂，但...

蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期

蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光看11月拉貨動能下降，但法人認為追單...

明泰第3季轉盈 終結連四虧

網通大廠中磊電子（5388）、明泰昨（31）日公告第3季季報，中磊毛利率衰退，每股純益1元，累計前三季每股純益3.15元...

台灣精銳第3季每股賺3.04元

台灣精銳（4583）董事會昨（31）日通過前三季合併財報，合併營收22.36億元、年增0.4%，為歷史同期第三高，營業毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。