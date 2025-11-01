亞光第3季每股純益1.86元
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（31）日公布第3季營收71.53億元，季增4%，年增5%；營業淨利8.78億元，季增30%，年增16%，為同期新高；稅後純益5.2億元，季減34.9%，年減24%；每股純益1.86元。單季毛利率達22%，為單季新高，主要來自數位相機需求強勁帶動。
亞光累計今年前三季稅後純益15.4億元，年增24%，已達去年全年獲利95%，為同期新高，每股純益5.51元。
亞光昨天股價收157元，上漲7元，近日外資法人買超積極。
展望本季，亞光表示，全球經濟環境變化仍大，持續發揮多元產品競爭優勢，全面推進三大發展契機，首先與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，菲律賓新廠加速進行，成為公司重要生產基地之一，持續東南亞多元布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言