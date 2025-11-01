新唐第3季 EPS -1.22元

IC設計廠新唐（4919）昨（31）日公告第3季財報，單季稅後虧損5.14億元，和上一季虧損6.75億元相比幅度收斂，但較去年同期虧損擴大，每股淨損1.22元。

累計新唐今年前三季營收234.5億元，稅後虧損9.7億元，每股淨損2.31元，與去年同期相比由盈轉虧。

業界認為，新唐單季仍虧損，主要原因來自中國大陸同業價格競爭，拉低整體營運，部分新產品導入時程遞延，也連帶影響出貨量與效益。

針對4C應用產品藍圖進行更新，在車用部分，新唐先前曾說，第四代HMI顯示晶片本季開始量產，導入電子後視鏡、抬頭顯示器與儀表板等應用，內建MCU的48V風扇馬達驅動IC亦開始出貨，並打入台系風扇大廠，3D TOF感測器則取得車用功能安全認證。

另外，新唐的MCU平台推出NuML Toolkit，協助客戶快速導入AI功能，應用涵蓋智慧檯燈、影像與聲音辨識等場景。在電腦領域，BMC晶片通過國際安全認證，已被多家平台採用；通訊應用拓展至智慧AR眼鏡，近期已於美系大廠放量出貨。