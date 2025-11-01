明泰第3季轉盈 終結連四虧
網通大廠中磊電子（5388）、明泰（3380）昨（31）日公告第3季季報，中磊毛利率衰退，每股純益1元，累計前三季每股純益3.15元，低於去年同期6.02元；明泰第3季每股小賺0.02元，終結連四季虧損，累計前三季每股淨損0.37元。中磊昨日上漲0.1元，收99.1元，明泰下跌1.6元，收32.5元。
中磊第3季營收147.5億元，季增20.7%，年增9.6%，毛利率14.2%，低於去年同期18%及上季的16.6%，營業利益4.8億元，季增25.7%，年減32.3%；歸屬母公司稅後淨利3億元，季減11.4%，年減45.8%，每股純益1元。
累計今年前三季中磊營收為383.2億元，年減11.6%，毛利率16.4%，低於去年同期17.6%，營業利益為12.1億元，年減45.7%，前三季歸屬母公司稅後淨利為9.35億元，年減47%，每股純益3.15元。
中磊日前指出，下半年營運可望優於上半年外， 5G FWA標案、分散式局端產品都將自2026年第1季出貨，加上DOCSIS4.0、WiFi-7與10G PON等新產品帶動，法人看好2026年營收可望來到2023年水準，重返600億元。
