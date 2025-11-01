明泰第3季轉盈 終結連四虧

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠中磊電子（5388）、明泰（3380）昨（31）日公告第3季季報，中磊毛利率衰退，每股純益1元，累計前三季每股純益3.15元，低於去年同期6.02元；明泰第3季每股小賺0.02元，終結連四季虧損，累計前三季每股淨損0.37元。中磊昨日上漲0.1元，收99.1元，明泰下跌1.6元，收32.5元。

中磊第3季營收147.5億元，季增20.7%，年增9.6%，毛利率14.2%，低於去年同期18%及上季的16.6%，營業利益4.8億元，季增25.7%，年減32.3%；歸屬母公司稅後淨利3億元，季減11.4%，年減45.8%，每股純益1元。

累計今年前三季中磊營收為383.2億元，年減11.6%，毛利率16.4%，低於去年同期17.6%，營業利益為12.1億元，年減45.7%，前三季歸屬母公司稅後淨利為9.35億元，年減47%，每股純益3.15元。

中磊日前指出，下半年營運可望優於上半年外， 5G FWA標案、分散式局端產品都將自2026年第1季出貨，加上DOCSIS4.0、WiFi-7與10G PON等新產品帶動，法人看好2026年營收可望來到2023年水準，重返600億元。

延伸閱讀

台灣虎航財報／前三季每股盈餘4.28元 看好第4季營收表現

聯發科財報／第3季毛利率探低 累計前三季仍大賺超過5個股本

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

崇越2025年前三季 EPS 15.45元 創高

相關新聞

亞光第3季每股純益1.86元

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（31）日公布第3季營收71.53億元，季增4%，年增5%；營業淨利8.78億元，季增30%...

聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息

聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...

新唐第3季 EPS -1.22元

IC設計廠新唐（4919）昨（31）日公告第3季財報，單季稅後虧損5.14億元，和上一季虧損6.75億元相比幅度收斂，但...

蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期

蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光看11月拉貨動能下降，但法人認為追單...

明泰第3季轉盈 終結連四虧

網通大廠中磊電子（5388）、明泰昨（31）日公告第3季季報，中磊毛利率衰退，每股純益1元，累計前三季每股純益3.15元...

台灣精銳第3季每股賺3.04元

台灣精銳（4583）董事會昨（31）日通過前三季合併財報，合併營收22.36億元、年增0.4%，為歷史同期第三高，營業毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。