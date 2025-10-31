亞光第3季本業獲利創同期新高 前3季每股賺5.51元

快訊

中央社／ 台北31日電

光學元件廠亞光今天公布第3季財報，受惠於營收持續成長帶動毛利率上升，營業淨利約新台幣8.78億元，季增30%、年增16%，本業獲利再創同期新高，每股盈餘1.86元；今年前3季累計每股盈餘5.51元，賺逾半個股本，也改寫同期新高。

展望第4季，亞光發布新聞稿表示，全球經濟環境變化仍大，亞光持續發揮多元產品競爭優勢，並全面推進3大發展契機，包括與電子元件公司LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場；菲律賓新廠拓展加速進行，打造成為重要生產基地之一，持續東南亞多元布局

此外，亞光布局Metalens（超透鏡）先進技術，擴大競爭門檻，全面加速擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、Metalens及人工智慧（AI）應用產品的研發，同時以高精度感測技術，拓展布局智慧醫療領域。

亞光今年第3季合併營收約71.53億元，季增4%，年增5%；營業毛利15.74億元，季增14%，年增7%；歸屬母公司業主淨利約5.2億元，每股盈餘1.86元。

今年前3季亞光合併營收約194.69億元，年增16%；營業毛利約38.82億元，年增25%；營業淨利約18.59億元，年增50%；歸屬母公司業主淨利約15.4億元，年增24%，再創同期新高；前3季每股盈餘5.51元。

亞光 布局

