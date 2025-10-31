聯發科法說會／第4季營收看增、全年有望創新高 天璣9500需求超出預期

聯發科（2454）31日舉行法說會，公司表示，第3季營收優於營運目標，預期第4季營收將呈現成長的態勢，其中來自於天璣9500、GB10專案以及車用晶片的營收成長，抵銷消費性電子產品在第4季傳統淡季的營收下降。

聯發科指出，今年第3季推出的最新旗艦行動晶片、天璣9500需求超出預期，首批客戶已在中國大陸推出vivo X300和OPPO X9系列等旗艦智慧型手機，並計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市。

另外，搭載聯發科技與輝達（NVIDIA）共同設計的GB10的AI超級電腦DGX Spark已正式量產，至於車用晶片業務方面，受多家中國大陸智慧座艙客戶推出的車款帶動，預計第4季營收年成長超過一倍，並看好此成長動延續至2026年。

聯發科進一步說，基於第4季的營收目標的中間值，2025年全年營收可望再創新高，達到超過190億美元的規模，其中2025年旗艦智慧型手機營收可望突破30億美元，年增率超過40%。

展望中長期，聯發科將持續透過領先的關鍵技術實力和強大的執行能力，掌握無所不在的AI所帶來的成長機會，並堅信包括旗艦晶片、車用、運算和資料中心這些主要成長動能，將繼續帶來亮眼的成績。

聯發科強調，公司第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，也同步與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案。

聯發科具備頂尖IP整合至客製化設計的能力，以及管理先進製程與先進封裝供應鏈的能力，其紮實的執行力、優化技術的能力、規模的優勢也獲市場肯定，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，估計於2028年起貢獻營收。