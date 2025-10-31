聯發科第3季每股純益15.84元 全年營收可望超過190億美元

聯發科今日舉行法說會，公布第3季財報，其中營收和毛利率雖都季減但優於預期，毛利率46.5%、季減2.6個百分點，每股純益15.84元。公司預期本季營收成長，其中來自天璣9500、GB10專案以及車用晶片的營收成長，抵銷消費性電子產品在本季傳統淡季的營收下降。

聯發科表示，今年第3季推出的最新旗艦行動晶片－天璣9500需求超出預期，首批客戶已在中國推出vivo X300和OPPO X9系列等旗艦智慧型手機，並計畫在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市。

此外，公司表示，搭載聯發科技與NVIDIA共同設計的GB10的AI超級電腦DGX Spark已正式量產。車用晶片業務受多家中國智慧座艙客戶推出的車款帶動，預期第4季營收年成長超過一倍，並預期此成長動延續至2026年。

基於第4季的營收目標的中間值，聯發科預期今年全年營收可望再創新高，達到超過190億美元的規模，其中2025年旗艦智慧型手機營收可望突破30億美元，年增率超過40%。

展望中長期，聯發科表示，將持續透過領先的關鍵技術實力和強大的執行能力，掌握無所不在的AI所帶來的成長機會，並堅信包括旗艦晶片、車用、運算和資料中心這些主要成長動能，將繼續帶來亮眼的成績。

對於法人關注的特殊應用IC（ASIC），公司表示，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元；同時，也持續與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案。

聯發科表示，上述進展充分展現公司具備將頂尖IP整合至客製化設計的能力，以及管理先進製程與先進封裝供應鏈的能力；同時，其紮實的執行力、優化技術的能力、規模的優勢也獲市場肯定，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。