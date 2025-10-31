聯發科財報／第3季毛利率探低 累計前三季仍大賺超過5個股本

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯發科31日召開法說會並公布今年第3季財報。圖／聯發科提供
聯發科（2454）31日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以來低點，單季稅後純益252.21億元，季減9.4%，年減0.5%，每股純益15.84元，不過累計前三季仍大賺超過5個股本，每股純益達51.76元。

整體來看，聯發科第3季營收1,420.97億元，季減5.5%、年增7.8%，毛利率46.5%，季減2.6個百分點，營益率15.6%，季減3.9個百分點，年減2.5個百分點，稅後純益252.21億元，季減9.4%、年減0.5%，稅後純益15.84元。

聯發科前三季營收4,457.78億元，年增13.6%，毛利率48%，年減2個百分點，營益率18.3%，年減2.3個百分點，稅後純益823.94億元，年減0.3%，每股純益51.76元。

聯發科第3季毛利率為46.5%，寫下2021年第2季來低點，公司指出，主要因前季毛利率包含因一次性項目帶來的1.9個百分點的正面影響以及反應部分產品的毛利率變動。

