AI助燃 電力股火力全開 華城、亞力齊飆漲停

OpenAI、Google、微軟等科技巨擘近日紛紛高喊電不夠用，OpenAI更直指「電力就是新石油」，使人工智慧（AI）帶動的電力競逐再成熱點，市場看好重電、線纜相關族群有望大啖商機，30日股價強勢上揚，華城（1519）、亞力（1514）更飆漲停，成交量都破萬張。

電機機械指數盤中漲幅達2.9%左右，個股中，華城、亞力亮燈漲停，華城更再度站上700元，士電（1503）也一度飆至漲停，後漲幅收斂至近9%左右。線纜股華榮（1608）、大亞（1609）盤中皆漲逾3％，成交量也破萬張。

重電廠華城是外銷龍頭，近來國際佈局頻傳捷報，於去年年底獲得包含「星際之門」計畫所需變壓器在內的百億元訂單，且第2期訂單也已在手；近日更表示，已陸續取得其他AI資料中心電力設備訂單，但不便透露個案名稱。總經理許逸德日前也說，上半年外銷比重達到54%，今年業績可望成長兩位數百分比。華城今年前3季合併營收163.2億元，年增25.2%；上半年稅後純益16.51億元、年增10.6%，獲利寫同期新高。

士電、亞力也受電力需求加持，今年營運旺。士電目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，T3新廠9月將量產，T4工廠規劃明年底完工，兩新廠量產後，總產能可增加50%。士電今年前3季合併營收274.9億元，年增5.15％；上半年稅後純益21.12億元，年增11.9%，獲利為同期次高。

亞力目前在手訂單超過百億元，加強韌性電網政策引領下，台電銷貨創同期新高，亞力並表示，下半年半導體產業擴廠、軌道建設相關訂單大幅成長，訂單能見度至少3年，未來營運持續看好。亞力前3季營收74.1億元，年增19.18%，寫同期歷史新高；上半年稅後純益3.49億元，年減17.6%。

電線電纜業者華榮、大亞營運同受惠強化韌性電網計畫，華榮訂單可望一路接到2033年；大亞產品銷貨也呈正成長，並持續拓展旗下綠能事業。