日月光法說會報喜 股價亮燈漲停衝上天價 京元電子也創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
日月光投控營運長吳田玉。圖／聯合報系資料照片
日月光投控營運長吳田玉。圖／聯合報系資料照片

全球封測龍頭日月光投控（3711）第3季稅後純益108.7億元，創2023年以來單季高點，每股純益2.5元，預估第4季合併營收將季增1~2%，毛利率季增0.7至1個百分點，營業利益率將季增0.7至1個百分點，同時上調今年資本支出，將投入設備、廠房建造；法說會報喜，31日股價開高後衝上漲停247.5元， 寫下天價；京元電子（2449）也是大漲走勢，股價寫下歷史新高。

日月光投控法說會釋出上調資本支出的消息，因應2026年整體市場強勁需求，今年資本支出會增加10億美，投入機器設備及廠房建造與相關設施等項目；今年先進封測業務營收16億美元達標，隨著晶圓測試、最終測試及CoWoS全製程產能發酵，預計明年業績將再增10億美元。

日月光投控公第3季合併營收1,685.69億元，季增11.8%，年增5.3%，為2023年第1季以來高點；單季毛利率17.1%，也是2023年首季來高點，季增0.1個百分點，年增0.6個百分點；稅後純益108.7億元，季增45%，年增12%，每股純益2.5元。

日月光投控今年累計前三季營收4,674.73億元，年增7.9%；毛利率17%，年增0.8個百分點；營益率7.1%，年增0.5個百分點；稅後純益259.45億元，年增12.3%；每股純益5.89元。

日月光投控早盤以225.5元開高走高， 盤中衝上漲停247.5元， 寫下歷史新高價；京元電子也同步開高走高， 早盤以204.5元開出後一度拉升至217.5元， 創歷史新高， 盤中漲幅逾6%。

日月光 營收

