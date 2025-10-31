快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

崇越2025年前三季 EPS 15.45元 創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）昨（30）日公布第3季財報，第3季合併營收175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，創新高；營業利益12.2億元，季增20.2%、年增10.4%；歸屬母公司業主淨利11億元，季增20.2%，年增17.8%；每股純益（EPS）達5.75元。單季獲利與EPS同創新高。

崇越說明，今年前三季合併營收502.8億元，年增22.4%，營業利益33.8億元、稅前淨利39.2億元，分別年增13.2%及10.1%；前三季歸屬母公司淨利29.6億元，年增8.2%，前三季每股稅後純益達15.45元，也是歷來最佳。

受惠於AI應用推動先進製程與封裝需求持續攀升，崇越供應光阻、矽晶圓、石英及晶圓載具等關鍵材料表現穩定，並積極拓展後段封裝產品線，強化市場深度與整體服務能量。

崇越2021年於美國亞利桑那與德州設立據點，提供半導體製造客戶在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務。

預計明年在愛達荷州博伊西（Boise）增設美國第三個營運據點，服務國際記憶體客戶。

矽晶圓 美國

