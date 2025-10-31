臻鼎子公司鵬鼎併購華陽科技

為強化AI智能駕駛與車載終端戰略布局，臻鼎（4958）昨（30）日代子公司鵬鼎控股公告，以現金併購無錫華陽科技。以人民幣約3.56億元（約新台幣15.44億元）取得53.68％股權，華陽科技將成為鵬鼎併表子公司。

華陽科技主要從事車載模組生產以及自主掌握從材料到晶片到感測器全產業鏈關鍵核心技術的智慧感測器（壓力、力矩、位移、角度、溫濕度等）研發、生產與銷售，產品已廣泛應用於汽車、機器人、工控、醫療等領域。

臻鼎指出，鵬鼎併購華陽科技，延伸AI智能駕駛與車載終端戰略布局，在車載硬板與模組有更完整解決方案與競爭優勢，深化集團PCB下游應用與系統整合能力。

臻鼎董事長沈慶芳表示，臻鼎是市場唯一橫跨全產品線的PCB業者，雙方在研發技術、產品布局及客戶群具高度互補，有助於提升關鍵技術，全面增進營運動能與股東價值。併購完成後將保留華陽科技現有團隊，整合雙方研發與製造能量，在集團平台資源挹注下，華陽科技的技術能量可望與臻鼎現有產品線產生高度綜效。