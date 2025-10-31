快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

台光電第3季每股賺11.19元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（30）日公布第3季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，業績續創歷史新高。

台光電單季營收251.5億元，季增11.7%，年增44%；稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%；每股純益（EPS）11.19元，連三季賺逾一個股本，營收獲利均創新高。

台光電前三季累計淨利109.12億元，年增57.5%，每股純益31.23元，也創新高。

展望未來，台光電提到，全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，產品組合完整，為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，高階產品滲透率持續上升，台光電市占率及營收均將穩步擴大。

產能布局方面，台光電預告，2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加三成。

台光電並同步啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成，鞏固其全球規模領先優勢。台光電為亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司，產能橫跨台灣、中國、東南亞與美國。

整體而言，在AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢下，台光電將以技術領先、規模領先與地緣布局領先三大優勢，持續擴大營運規模，法人看好全年再創歷史新高可期。

台光電 AI

延伸閱讀

影／基隆中山隧道飄長髮女鬼？警調出監視器查出真相

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

AI帶領PCB大多頭來了 欣興喊未來十年都很旺 臻鼎預期至2030年都很好

台光電、台燿 認購夯

相關新聞

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億...

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業...

義隆AI業績持續成長

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，...

瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫...

穩懋第3季每股賺2.52元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注...

營邦9月 EPS 2.24元

營邦（3693）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（30）日公告近期自結數，9月稅後純益9,600萬元，年減8%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。