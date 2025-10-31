台光電第3季每股賺11.19元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（30）日公布第3季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，業績續創歷史新高。

台光電單季營收251.5億元，季增11.7%，年增44%；稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%；每股純益（EPS）11.19元，連三季賺逾一個股本，營收獲利均創新高。

台光電前三季累計淨利109.12億元，年增57.5%，每股純益31.23元，也創新高。

展望未來，台光電提到，全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，產品組合完整，為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，高階產品滲透率持續上升，台光電市占率及營收均將穩步擴大。

產能布局方面，台光電預告，2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加三成。

台光電並同步啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成，鞏固其全球規模領先優勢。台光電為亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司，產能橫跨台灣、中國、東南亞與美國。

整體而言，在AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢下，台光電將以技術領先、規模領先與地緣布局領先三大優勢，持續擴大營運規模，法人看好全年再創歷史新高可期。