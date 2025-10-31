國巨第3季報喜 EPS 3.1元

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億元，是2022年第4季以來高點，季增27.2%，年增12.9%，每股純益3.1元。

國巨第3季合併營收330.87億元，季增1%，年增4.25%，創歷史單季新高；單季毛利率36.2%，季增0.6個百分點，年增1個百分點；第3季營業利益75.62億元，營業利益率22.9%，季增1.4個百分點，年增2個百分點。國巨說明，第3季非營業項目淨收入6.5億元，包括淨利息收入3.7億元及匯兌收入2.2億元。

國巨今年前三季合併營收969.62億元，年增5.78%；毛利率35.8%，年增1.1個百分點；營業利益210.69億元，營業利益率21.7%，年增2.1個百分點。

前三季稅後純益168.83億元，年增7.9%，每股純益8.22元。

國巨指出，前三季非營業項目淨收入13.45億元，主要來自淨利息收入13.23億元。

展望未來，國巨認為，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，AI產品需求持續成長，將審慎應對未來經濟情況，密切關注關稅及各國匯率變化。

