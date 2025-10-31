友達第3季轉虧 終結連三季獲利
友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業利益則是維持損益兩附近。展望第4季，顯示器產品進入傳統淡季，出貨季減。智慧移用出貨估季增5%至9%，垂直解決方案則是持平或略降。
友達董事會昨天通過第3季財報，單季營收699.08億元，季增1%，年減10.1%。毛利9.57%，季減3.95個百分點、年減1.3個百分點。稅後純損12.8元，每股純損0.17元，終結連三季獲利。
友達表示，其中Display顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，使今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。
