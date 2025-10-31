快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業利益則是維持損益兩附近。展望第4季，顯示器產品進入傳統淡季，出貨季減。智慧移用出貨估季增5%至9%，垂直解決方案則是持平或略降。

友達董事會昨天通過第3季財報，單季營收699.08億元，季增1%，年減10.1%。毛利9.57%，季減3.95個百分點、年減1.3個百分點。稅後純損12.8元，每股純損0.17元，終結連三季獲利。

友達表示，其中Display顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，使今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。

友達 台幣升值 董事長

延伸閱讀

錼創三動能 營運熱轉

友達多元轉型 強攻能源

友達攻垂直場域 再下一城

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

相關新聞

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億...

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業...

義隆AI業績持續成長

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，...

瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫...

穩懋第3季每股賺2.52元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注...

營邦9月 EPS 2.24元

營邦（3693）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（30）日公告近期自結數，9月稅後純益9,600萬元，年減8%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。