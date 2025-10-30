明基材法說會／因顯示器市場需求弱 看淡未來兩季偏光片營運

偏光片大廠明基材（8215）董事長陳建志30日表示，由於各品牌手機推出，電視市場低迷，對未來兩季顯示器產業持保守態度。醫療市場表現相對樂觀，今年第3季營收占比已達33%，明年占比持續向上。

明基材30日舉行法說會，陳建志釋出上述展望。明基材前一日已公布今年第3季稅後淨損8,828萬元，每股淨損0.28元，主要受匯率衝擊，前三季轉為虧損，稅後淨損3,764萬元，每股淨損0.12元。

陳建志表示，儘管近期市況低迷，但明基材持續推進高附加價值產品發展，深耕下一世代車用、特殊應用等產品，專業醫療方面，包括敷料、止血棉、包材、衛材等受關稅影響較小，但今年因匯率升值，營收成長受壓抑，不過，隨著國際大廠新專案陸續開出，後市不看淡，至於消費性醫療也拓展至歐洲等新區域，未來樂觀看待。

在高附加價值OLED及車載布局方面，明基材總經理劉家瑞表示，第3季因品牌機種提前拉貨，推動OLED營收增長，預期本季營收滑落，車載應用出貨持續增長，明基材在前一季原計劃調漲偏光片價格，惟因目前市場需求疲弱，將持續觀察後續市場展望，整體而言，因目前仍在做稼動率調整，對2026年偏光片市場仍保守看待。