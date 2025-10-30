PCB籌資潮 載板龍頭欣興將辦現增新股4.6萬張

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB族群近期積極發債與辦理海外掛牌、現增等籌資措施，其中載板龍頭欣興（3037）除了40.4億元公司債也將辦現增4.6萬張，以及計畫子公司申請香港掛牌尚待明年股東會拍板。

欣興30日公告，公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣40.4億元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。

欣興也公告，公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜，發行總金額：發行總面額新台幣460,000,000元，發行總股數：46,000,000股，本次增資資金用途：償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。發行價格：俟定價後另行公告。

欣興

