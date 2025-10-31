凱基證獲財管評鑑九項大獎

凱基證券財富管理服務憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第19屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲九項大獎，顯示凱基證券「不為產品找客戶，為客戶找到適合產品」的精神獲專業評審肯定，不僅提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財管團隊專業、打造多元產品服務、推動數位金融發展。

九項大獎包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳AI應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯表示，凱基證券為國內首家獲得無障礙環境場域認證的券商，在營業據點入口鋪設導盲磚、擴大輪椅使用者友好空間等。投資詐騙事件層出不窮，除透過內外部多重管道，提醒同仁及客戶留意詐騙手法資訊，更設置官網反詐騙專區，並與信任科技服務公司Gogolook（6902）合作，成為首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券推動「顧問式服務」，從理解客戶需求出發，提供適切的財富管理解決方案，注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力，與證基會合作推出獨家「ETFP專業ETF顧問」及「WMP財富管理專業顧問」認證。

凱基證券亦致力成為國內首家ETF專業券商，透過提供多元化的ETF基礎配置組合參考、ETF趨勢題材、交易策略及背景知識等，幫助客戶將ETF作為資產配置的主要工具，更是台灣唯一券商出版獨家「ETF季報」，內容涵蓋全球ETF市場洞見及投資專題研究等差異化資源。

電子商務部主管鄭嘉慶分析，據統計，台股新開戶投資人中，超過50％是35歲以下客群，數位金融提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，涵蓋產品、科技和服務，如推出定期定額日日扣、自訂投資組合等。

凱基證券並響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，與亞太區子公司合作，協助促進境外個、法人或機構投資人透過OSU機制來台投資，以多元且有溫暖的財富管理服務，成為客戶最可靠的投資夥伴。