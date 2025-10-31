快訊

凱基證獲財管評鑑九項大獎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券榮獲今周刊財富管理評鑑九項大獎，由財富管理處主管阮建銘（左起）、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。 凱基證券／提供
凱基證財富管理服務憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第19屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲九項大獎，顯示凱基證券「不為產品找客戶，為客戶找到適合產品」的精神獲專業評審肯定，不僅提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財管團隊專業、打造多元產品服務、推動數位金融發展。

九項大獎包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳AI應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯表示，凱基證券為國內首家獲得無障礙環境場域認證的券商，在營業據點入口鋪設導盲磚、擴大輪椅使用者友好空間等。投資詐騙事件層出不窮，除透過內外部多重管道，提醒同仁及客戶留意詐騙手法資訊，更設置官網反詐騙專區，並與信任科技服務公司Gogolook（6902）合作，成為首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券推動「顧問式服務」，從理解客戶需求出發，提供適切的財富管理解決方案，注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力，與證基會合作推出獨家「ETFP專業ETF顧問」及「WMP財富管理專業顧問」認證。

凱基證券亦致力成為國內首家ETF專業券商，透過提供多元化的ETF基礎配置組合參考、ETF趨勢題材、交易策略及背景知識等，幫助客戶將ETF作為資產配置的主要工具，更是台灣唯一券商出版獨家「ETF季報」，內容涵蓋全球ETF市場洞見及投資專題研究等差異化資源。

電子商務部主管鄭嘉慶分析，據統計，台股新開戶投資人中，超過50％是35歲以下客群，數位金融提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，涵蓋產品、科技和服務，如推出定期定額日日扣、自訂投資組合等。

凱基證券並響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，與亞太區子公司合作，協助促進境外個、法人或機構投資人透過OSU機制來台投資，以多元且有溫暖的財富管理服務，成為客戶最可靠的投資夥伴。

凱基證 財富管理

