快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞昱目標價 喊到650元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最強勁的個股之一，近期外資紛紛發布報告點讚，其中高盛將目標價從648元上調至650元，大摩則同樣維持650元。

瑞昱第3季營收達295億元，符合市場預期，但獲利部分受惠於政府補貼與匯兌收益等業外收入挹注，每股純益達6.69元。

高盛指出，瑞昱在營收結構方面，2025上半年因關稅擔憂而出現一波強勁的訂單拉貨動能，PC相關營收占比第3季微幅下降至35%。在利潤率方面，第3季毛利率為49.7%，符合預期。

瑞昱對2025年第4季營收抱持謹慎看法，主要受到地緣政治不確定性，及PC和消費性電子領域客戶在庫存調整方面，採取保守拉貨策略的影響。然而，庫存消化過後，2026年第1季將會是表現強勁的一季。總體而言，高盛預測，瑞昱2026年第1季迎來19.3%的強勁反彈。

高盛表示，瑞昱2026年增長前景可期，投資人注意力目前集中在核心AI相關個股，如涉及高效能運算（HPC）、GPU加速或先進AI訓練工作負載等相關概念股，瑞昱在技術升級驅動下，將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最為強勁的個股之一。

瑞昱 AI 高盛

延伸閱讀

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

瑞昱第3季每股賺6.69元

大摩看2026年AI半導體 給出台積電、散熱與記憶體5檔目標價

38% vs. 10%！散戶猴群績效大勝專業大戶 專家點出關鍵

相關新聞

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億...

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業...

義隆AI業績持續成長

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，...

瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫...

穩懋第3季每股賺2.52元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注...

營邦9月 EPS 2.24元

營邦（3693）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（30）日公告近期自結數，9月稅後純益9,600萬元，年減8%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。