瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最強勁的個股之一，近期外資紛紛發布報告點讚，其中高盛將目標價從648元上調至650元，大摩則同樣維持650元。

瑞昱第3季營收達295億元，符合市場預期，但獲利部分受惠於政府補貼與匯兌收益等業外收入挹注，每股純益達6.69元。

高盛指出，瑞昱在營收結構方面，2025上半年因關稅擔憂而出現一波強勁的訂單拉貨動能，PC相關營收占比第3季微幅下降至35%。在利潤率方面，第3季毛利率為49.7%，符合預期。

瑞昱對2025年第4季營收抱持謹慎看法，主要受到地緣政治不確定性，及PC和消費性電子領域客戶在庫存調整方面，採取保守拉貨策略的影響。然而，庫存消化過後，2026年第1季將會是表現強勁的一季。總體而言，高盛預測，瑞昱2026年第1季迎來19.3%的強勁反彈。

高盛表示，瑞昱2026年增長前景可期，投資人注意力目前集中在核心AI相關個股，如涉及高效能運算（HPC）、GPU加速或先進AI訓練工作負載等相關概念股，瑞昱在技術升級驅動下，將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最為強勁的個股之一。