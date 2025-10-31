穩懋第3季每股賺2.52元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注下，帶動單季稅後純益達10.7億元，年增369%，每股純益2.52元，而第2季則是虧損，並優於去年同期的0.54元。

展望第4季，穩懋管理總處總經理陳舜平估計，第4季營收將較上季成長low-single digit（1%至4%），毛利率預計約為high-twenties（26%至29%），營運動能將持續回溫。

穩懋第3季營收44.88億元，季增19%、年增3%，產能利用率從第2季的45%跳升至60%；累計今年前三季營收118.44億元，年減14%，稅後純益6.65億元，年減41%，每股純益1.57元，不如去年同期的每股純益2.64元。