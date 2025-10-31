快訊

穩懋第3季每股賺2.52元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注下，帶動單季稅後純益達10.7億元，年增369%，每股純益2.52元，而第2季則是虧損，並優於去年同期的0.54元。

展望第4季，穩懋管理總處總經理陳舜平估計，第4季營收將較上季成長low-single digit（1%至4%），毛利率預計約為high-twenties（26%至29%），營運動能將持續回溫。

穩懋第3季營收44.88億元，季增19%、年增3%，產能利用率從第2季的45%跳升至60%；累計今年前三季營收118.44億元，年減14%，稅後純益6.65億元，年減41%，每股純益1.57元，不如去年同期的每股純益2.64元。

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億...

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業...

義隆AI業績持續成長

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，...

瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫...

營邦9月 EPS 2.24元

營邦（3693）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（30）日公告近期自結數，9月稅後純益9,600萬元，年減8%，每股純...

