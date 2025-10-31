快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

義隆AI業績持續成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，今年AI相關業績比重約為5%，估計明年上看10%，之後相關占比應當會有5個百分點以上的年成長。

葉儀晧指出，義隆2018年提出透過AI實現雙軸轉型，既有產品AI化、透過AI技術找到新應用產品。未來將持續推進AI技術，擴大相關研發及應用的領域。新大樓也代表擴展AI領域與積極投入AI發展的企圖心。

義隆AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓、地下四層停車場，座落於竹北門戶位置。預計於2026年底完工，2027年可進駐，葉儀晧也表示，邀集AI應用領域相關公司或合作夥伴進駐，匯集供應鏈。

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，昨（30）公布第3季成績單，單季歸屬母公司業主淨利達63.56億...

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達董事長彭双浪昨（30）日表示，今年下半年旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業...

義隆AI業績持續成長

晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，...

瑞昱目標價 喊到650元

瑞昱（2379）日前召開法說會，營運表現符合預期，不過放眼於2026年，市場聚焦AI個股，瑞昱將在「非核心AI領域」中脫...

穩懋第3季每股賺2.52元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（30）日舉辦線上法說會，今年第3季受惠因處分南科廠以及美系手機客戶新機發表等二大因素挹注...

營邦9月 EPS 2.24元

營邦（3693）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（30）日公告近期自結數，9月稅後純益9,600萬元，年減8%，每股純...

