義隆AI業績持續成長
晶片大廠義隆（2458）昨（30）日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，發展AI產品已經有七年時間，今年AI相關業績比重約為5%，估計明年上看10%，之後相關占比應當會有5個百分點以上的年成長。
葉儀晧指出，義隆2018年提出透過AI實現雙軸轉型，既有產品AI化、透過AI技術找到新應用產品。未來將持續推進AI技術，擴大相關研發及應用的領域。新大樓也代表擴展AI領域與積極投入AI發展的企圖心。
義隆AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓、地下四層停車場，座落於竹北門戶位置。預計於2026年底完工，2027年可進駐，葉儀晧也表示，邀集AI應用領域相關公司或合作夥伴進駐，匯集供應鏈。
