盛群：第4季營收將小幅減少 毛利率拚40%

中央社／ 新竹30日電

微控制器（MCU）廠盛群預期，第4季業績可能小幅減少，毛利率將以40%為努力目標。安防與健康類產品將是第4季表現較佳的產品，也是支撐明年營運主要動能。

盛群今天召開線上法人說明會，說明第3季營運結果。第3季營收新台幣7.54億元，季減12%；毛利率38%，歸屬母公司淨利2714萬元，季增22%，每股純益0.12元。

盛群前3季營收23.75億元，年增31%；毛利率38%，歸屬母公司淨利約1.4億元，優於去年同期虧損1.52億元，每股純益0.62元。

展望未來，盛群表示，受關稅不確定性影響，客戶相對保守，訂單能見度不長，依過去營運季節性波動，預期第4季營收將小幅減少，毛利率以40%為努力目標。

盛群指出，安防與健康類產品將是第4季表現較佳的產品線，也將是支撐2026年業績的主要動能。其中，安防產品主要受惠美國與中國客戶導入新產品。

