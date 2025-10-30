盛群：第4季營收將小幅減少 毛利率拚40%
微控制器（MCU）廠盛群預期，第4季業績可能小幅減少，毛利率將以40%為努力目標。安防與健康類產品將是第4季表現較佳的產品，也是支撐明年營運主要動能。
盛群今天召開線上法人說明會，說明第3季營運結果。第3季營收新台幣7.54億元，季減12%；毛利率38%，歸屬母公司淨利2714萬元，季增22%，每股純益0.12元。
盛群前3季營收23.75億元，年增31%；毛利率38%，歸屬母公司淨利約1.4億元，優於去年同期虧損1.52億元，每股純益0.62元。
展望未來，盛群表示，受關稅不確定性影響，客戶相對保守，訂單能見度不長，依過去營運季節性波動，預期第4季營收將小幅減少，毛利率以40%為努力目標。
盛群指出，安防與健康類產品將是第4季表現較佳的產品線，也將是支撐2026年業績的主要動能。其中，安防產品主要受惠美國與中國客戶導入新產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言