同泰淨值回升 11月3日起免於全額交割股

臺灣證券交易所10月30日公告，自11月3日起，同泰（3321）上市有價證券恢復交易方法，換言之，即同泰今年第2、3季財報淨值回升至5元以上至第3季為5.85元，故將免於全額交割股。

證交所表示，同泰電子科技股份有限公司前因113年度依「證券交易法」第36條規定公告並申報的財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，核有「證交所營業細則」第49條第1項第1款情事，經公告自114年3月3日起將其上市有價證券列為變更交易方法。

後查同泰電子科技股份有限公司114年第2季及第3季公告申報的財務報告，淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，達成同細則第49條第2項第1款的補正條件，證交所並公告自114年11月3日起，將其上市有價證券恢復交易方法。