台光電財報／第3季EPS達11.19元 連三季賺逾一個股本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影
銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）日公布第3季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，公司業績續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，單季營收達251.5億元，再創歷史新高。稅後淨利39.6億元，每股稅後純益11.19元，連續三季賺逾一個股本。

展望未來，台光電提到，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。

在產能布局方面，台光電預告，2025年將陸續完成大陸黃石、馬來西亞檳城及大陸中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加三成。公司並同步啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、大陸昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成，鞏固其全球規模領先優勢。

台光電的地緣布局亦展現前瞻策略眼光，為亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司。憑藉橫跨台灣、中國大陸、東南亞與美國的多元布局，台光電在面對地緣政治與供應鏈變局時，仍能滿足客戶需求而成為極少數合格供應商之一。

整體而言，在AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢下，台光電將憑藉技術領先、規模領先與地緣布局領先三大優勢，持續擴大營運規模，全年再創歷史新高可期。

台光電

相關新聞

台積電A16製程2026年量產後將超越對手 法人：點讚這兩檔晶圓廠

「晶背供電」技術將是延續摩爾定律的關鍵革新，將解決先進製程面臨的功耗與訊號干擾瓶頸，法人預期，台積電（2330）的A16...

光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

光寶（2301）法說會29日舉行，雖發布2026年AI訂單倍增樂觀展望，但30日股價反一度跌停。

光寶科第3季獲利創新高卻利多出盡？股價重挫亮綠燈、跌停開開關關

光寶科（2301）第3季財報表現亮眼，毛利率、獲利都創新高， 單季每股純益2.05元，累計今年前3季每股純益4.94元，...

旺宏連虧9季 股價跌停深鎖、逾3.8萬張排隊要賣

記憶體廠旺宏（2337）公布第3季財報，稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元，自2023年第3季以來已連續9個季度虧...

長華第3季三率同升 每股純益0.86元 寫10季來新高

長華電材（長華*，8070）29 日公布 2025 年第 3 季營運成果，自結單季合併營收為新台幣 49.9 億元（以下...

牧德前三季每股賺13.28元

AOI廠商牧德昨（29）日公布財報，今年前三季每股純益達13.28元，優於去年同期的2.61元；前三季毛利率61.6%，...

