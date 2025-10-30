瑞昱明年迎爆發 大摩、高盛齊喊目標價650元

瑞昱（2379）放眼於2026年，市場聚焦AI個股，將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最強勁的個股之一，近期外資紛紛發布報告點讚，其中高盛將其目標價從648元上調至650元，而大摩則同樣維持650元。

瑞昱對2025年第4季的營收抱持謹慎看法，主要是受到地緣政治的不確定性，以及PC和消費性電子領域客戶在庫存調整上採取保守拉貨策略的影響。然而，庫存消化過後，2026年第1季將會是表現強勁的一季。總體而言，高盛預測，瑞昱2026年第1季迎來19.3%的強勁季度反彈。

高盛表示，瑞昱2026年增長前景可期，投資人的注意力目前集中在核心AI相關個股，如涉及高效能運算(HPC)、GPU加速或先進AI訓練工作負載等相關概念股，相信瑞昱在持續的技術升級驅動下，將在「非核心AI領域」中脫穎而出，成為增長最為強勁的個股之一。

高盛預期，瑞昱2026年整年營收將年增約17.0%，其中主要受惠PC與路由器採用的WiFi 7滲透率不斷提升、車用網路業務的持續增長、中國大陸以外取得多項專案、AI PC滲透率驅動PC產品的平均內含價值等4大原因驅動。