瑞儀法說會／匯率風險消除、第3季獲利回溫 展望2025年保守穩健

瑞儀（6176）光電30日召開線上法人說明會，公布2025年第3季營運成果。單季合併營收125.6億元，與上季持平，較去年同期減少11%；然而，受惠於產品組合優化與平板客戶拉貨動能回升，第3季毛利率提升至23%，創下歷年單季新高，毛利29億元。累計前三季營收371.5億元，年增1%。

瑞儀表示，以目前的訂單能見度推測，早前受關稅戰影響，部分客戶提前備料，現階段尚有庫存待去化，使整體營收成長趨緩。展望第4季，瑞儀持保守態度，儘管今年已歷經三季的訂單調節，整體需求復甦幅度仍有限；然而，公司也指出，隨著主要客戶預計於今年底至明年初推出新機種，出貨有望逐步放量。

瑞儀董事長王昱超重申，瑞儀的核心策略仍是維持技術密集、客戶導向，聚焦高階精密光學製造，以專業鞏固市占，成為供應鏈中難以取代的解決方案提供者。

在策略併購方面，瑞儀為強化光學元件自製能力，於今年6月宣布，經董事會決議通過收購日本長瀨集團旗下高階光學膠體製造商 Inkron 100%股權。本次收購展現瑞儀鎖定擴增實境（AR）光波導鏡片、車用抬頭顯示器（HUD）與超穎光學（Meta-Optics）等應用領域的企圖。

Inkron 長年與全球一線大廠共同研商產品解決方案，特別在奈米壓印材料領域具不可替代性。其以矽氧烷為基底的光學膠體擁有卓越光學性能，同時具備三項關鍵優勢：首先，Inkron的產品可同時支援奈米壓印、光刻及噴墨等多項製程，提供高度整合的製程相容性；其次，具備低溫加工及光照固化特性，適用於塑膠基板與可撓式材料，擴大產品應用範圍；第三，已具備成熟量產能力，可有效降低單位生產成本，協助客戶在性能與經濟效益間取得最佳平衡。

瑞儀指出，這次整合雙方將結合各自的研發與製造優勢，未來將可以更靈活的回應客戶的需求，進一步完善橫跨微米級到奈米級的光學製造平台。

看準消費性電子產品、機器人視覺等終端應用對高精度影像辨識的需求持續提升，瑞儀期待透過集團全方位的「技術工具箱（Toolbox）」提供客戶最完善的光學製程方案。儘管當前有消費性電子產品需求前景未明、背光模組市占面臨新技術夾擊等多重挑戰，瑞儀仍持續尋找利基市場、布局新事業以擴大營收組合。