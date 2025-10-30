國巨：AI營收占比10%至12% 明年營運成長可期

被動元件大廠國巨預估，第4季營收較第3季持平，毛利率和營業利益率可小幅季增，預期2026年營運可持續成長，主要受惠人工智慧（AI）及高階產品應用需求，目前AI相關營收比重約10%至12%。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，展望第4季營運，國巨指出，訂單相對持穩，加上待辦業務，支撐第4季營收預估；此外，AI應用態勢持續強勁，抵銷第4季消費終端市場需求趨緩跡象；積層陶瓷電容（MLCC）產品部分受惠AI應用拉貨力道。

國巨表示，持續透過調整產品組合，改善獲利表現，其中，AI伺服器持續帶動高階被動元件和感測器需求。展望2026年，國巨預期業績也可持續成長。

國巨預估，AI相關營收占比約10%至12%，AI應用在運算及企業、以及通訊領域貢獻成長業績。

展望第4季訂單出貨比（B/B Ratio），國巨表示，和第3季持平，平均值均大於1；若與AI應用相關，訂單出貨比會比平均值更高。

觀察今年產能擴充，國巨預估，今年增加幅度約10%至20%，目前持續進行中，主要因應集團有機成長，以及部分高階產品產能有序擴充，包括持續在台灣高雄投資，並因應AI應用的強勁需求。

在收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）進度方面，國巨重申，規劃2026年第1季完成100%收購作業。