台光電受惠AI業績再創高 連3季賺逾1股本

銅箔基板（CCL）大廠台光電受惠AI關鍵材料需求強勁，業績續創歷史新高，隨高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第3季每股盈餘11.19元，已連3季賺逾1個股本。

台光電今天公布第3季財報，營收新台幣251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股盈餘11.19元，均創歷史新高，連續3季賺逾1個股本。

展望未來，台光電表示，對全產品線前景持續看好，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電表示，長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。

在產能布局方面，台光電表示，2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加3成，同步啟動2026年新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近3成。

此外，台光電表示，台光電是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司。橫跨台灣、中國、東南亞與美國多元布局，台光電在面對地緣政治與供應鏈變局時，仍滿足客戶需求，成為極少數合格供應商之一。

台光電看好，在AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢下，台光電憑藉技術領先、規模領先與地緣布局領先3優勢，持續擴大營運規模，全年再創歷史新高可期。