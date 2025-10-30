三箭齊發！高盛看好這些台灣ODM與品牌廠再迎成長高峰

高盛證券在最新釋出的「台灣ODM與品牌廠」報告中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、及ASIC AI伺服器等三大投資方向，並建議「買進」鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、華碩（2357）、奇鋐（3017）等六檔個股。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，就目前科技產業中，主要看好三個方向：一、蘋果供應鏈受惠新機推出與外觀設計變革；二、AI伺服器零組件受惠於規格升級趨勢；三、ASIC AI伺服器滲透率持續提升。

三大題材將嘉惠台系相關供應鏈再迎成長高峰，如鴻海、和碩（4938）、廣達（2382）、緯穎、技嘉、緯創、英業達（2356）、華碩、仁寶（2324）、奇鋐等10檔個股中，預估鴻海、和碩、廣達、奇鋐10月營收分別月增10%、1%、4%、1%。

年增率則以緯穎的129%、奇鋐的106%、及緯創的99%均達三位數相對高，其他如廣達的成長率預估也有41%、華碩33%、鴻海14%、技嘉8%。而10-12月營收能逐月成長的，僅有鴻海、廣達二家企業。

其中緯穎、奇鋐、緯創等三家公司10月營收年增率之所以能達到三位數，主要原因分別為ASIC AI伺服器與機櫃層級AI伺服器同步回升、受惠液冷滲透率上升與新智慧型手機機種推出、以及受惠子公司大幅成長。

張博凱說，鴻海受惠機櫃層級AI伺服器持續放量，且新機型帶來更高市占率與平均售價（ASP），加上大客戶新款智慧機正式出貨，將帶動10月營收月增10%、年增14%，估第4季營收2.8兆元，年增31%、季增36%。

奇鋐由於受惠液冷滲透率持續提升，加上智慧機零組件均熱板與摺疊機軸承（Hinges）出貨增長，帶動10-12月預估營收年增率為106%、103%、87%，整體第4季營收估達420億元，季增7%、年增99%。

其他個股第4季營收，預計緯穎為2,430億元，年增110%、季減9%；緯創5,337億元，年增80%；技嘉770億元，年增18%、季減11%；華碩1,840億元，季減8%。

相關10家台廠，張博凱建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、技嘉、華碩、奇鋐等六檔個股；廣達、英業達、仁寶均為「中立」；和碩則建議「賣出」。