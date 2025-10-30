快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

日月光財報／第3季EPS 2.5元、獲利衝破百億元 創11季以來新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）30日公布今年第3季營運成果，單季歸屬母公司業主獲利新台幣108.7億元，較第2季成長45%，比2024年同期增加12%，創2023年以來單季高點，每股純益2.5元，主要受惠人工智慧（AI）應用帶動先進封裝及測試業績成長。

綜觀來看，日月光投控公第3季合併營收1,685.69億元，季增11.8%、年增5.3%，是2023年第1季以來高點，來自於先進封裝和測試成長，單季毛利率17.1%，也是2023年首季來高點，季增0.1個百分點，年增0.6個百分點。

進一步來說，日月光投控第3季營業利益132.01億元，營益率7.8%，也是2023年以來單季高點，季增1個百分點，年增0.6個百分點，歸屬母公司業主獲利108.7億元，創2023年以來單季高點，較第2季75.21億元成長45%、年增12%，每股純益2.5元，優於第2季1.74元和去年同期2.25元。

從封測材料業務來看，第3季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約45%，電腦占比25%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約58%。

日月光投控今年累計前三季營收4,674.73億元，年增7.9%，毛利率17%，年增0.8個百分點，營益率7.1%，年增0.5個百分點，稅後純益259.45億元，年增12.3%，每股純益5.89元。

營收 日月光

延伸閱讀

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

智易第3季 EPS 3.4元 創單季新高

豐興第3季 EPS 0.98元 勁揚兩成

相關新聞

台積電A16製程2026年量產後將超越對手 法人：點讚這兩檔晶圓廠

「晶背供電」技術將是延續摩爾定律的關鍵革新，將解決先進製程面臨的功耗與訊號干擾瓶頸，法人預期，台積電（2330）的A16...

光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

光寶（2301）法說會29日舉行，雖發布2026年AI訂單倍增樂觀展望，但30日股價反一度跌停。

光寶科第3季獲利創新高卻利多出盡？股價重挫亮綠燈、跌停開開關關

光寶科（2301）第3季財報表現亮眼，毛利率、獲利都創新高， 單季每股純益2.05元，累計今年前3季每股純益4.94元，...

旺宏連虧9季 股價跌停深鎖、逾3.8萬張排隊要賣

記憶體廠旺宏（2337）公布第3季財報，稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元，自2023年第3季以來已連續9個季度虧...

長華第3季三率同升 每股純益0.86元 寫10季來新高

長華電材（長華*，8070）29 日公布 2025 年第 3 季營運成果，自結單季合併營收為新台幣 49.9 億元（以下...

牧德前三季每股賺13.28元

AOI廠商牧德昨（29）日公布財報，今年前三季每股純益達13.28元，優於去年同期的2.61元；前三季毛利率61.6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。