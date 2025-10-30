日月光財報／第3季EPS 2.5元、獲利衝破百億元 創11季以來新高

全球封測龍頭日月光投控（3711）30日公布今年第3季營運成果，單季歸屬母公司業主獲利新台幣108.7億元，較第2季成長45%，比2024年同期增加12%，創2023年以來單季高點，每股純益2.5元，主要受惠人工智慧（AI）應用帶動先進封裝及測試業績成長。

綜觀來看，日月光投控公第3季合併營收1,685.69億元，季增11.8%、年增5.3%，是2023年第1季以來高點，來自於先進封裝和測試成長，單季毛利率17.1%，也是2023年首季來高點，季增0.1個百分點，年增0.6個百分點。

進一步來說，日月光投控第3季營業利益132.01億元，營益率7.8%，也是2023年以來單季高點，季增1個百分點，年增0.6個百分點，歸屬母公司業主獲利108.7億元，創2023年以來單季高點，較第2季75.21億元成長45%、年增12%，每股純益2.5元，優於第2季1.74元和去年同期2.25元。

從封測材料業務來看，第3季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約45%，電腦占比25%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約58%。

日月光投控今年累計前三季營收4,674.73億元，年增7.9%，毛利率17%，年增0.8個百分點，營益率7.1%，年增0.5個百分點，稅後純益259.45億元，年增12.3%，每股純益5.89元。