國巨第3季獲利創12季高點 受惠AI高階應用

中央社／ 台北30日電

被動元件大廠國巨受惠人工智慧（AI）及高階應用產品需求，今天下午公布第3季歸屬母公司業主稅後淨利達新台幣63.56億元，創下2022年第4季以來高點，季增27.2%，年增12.9%，單季每股稅後純益3.1元。

國巨今年前3季歸屬母公司業主稅後獲利168.83億元，年增7.9%，每股稅後純益8.22元。

國巨第3季合併營收330.87億元，微幅季增1%，較去年同期增加4.25%，創歷史單季新高；單季毛利率36.2%，季增0.6個百分點，較去年同期增加1個百分點；第3季營業利益75.62億元，營業利益率22.9%，季增1.4個百分點，年增2個百分點。

國巨說明，第3季非營業項目淨收入6.5億元，包括淨利息收入3.7億元及匯兌收入2.2億元。

國巨今年前3季合併營收969.62億元，年增5.78%；前3季毛利率35.8%，年增1.1個百分點；營業利益210.69億元，營業利益率21.7%，年增2.1個百分點。

國巨說明，前3季非營業項目淨收入13.45億元，主要來自淨利息收入13.23億元。

展望未來，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，人工智慧產品需求持續成長，將審慎應對未來經濟情況，密切關注關稅及各國匯率變化。

