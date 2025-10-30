快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

DRAM進入新一輪上升周期 法人點名兩台廠可望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

記憶體產業在歷經庫存調整與價格下修後，已明確走出谷底，進入新一輪的上升周期。法人指出，此波循環主要由兩大力量推動：首先是AI應用快速擴展，帶動需求暴增；其次大廠轉向高階製程，主動縮減DDR4等傳統產品供給，群聯（8299）、華邦電（2344）可望受惠。

法人分析，記憶體市場呈現明顯的周期性循環。在NAND Flash方面，市場約每3.5至4年一個完整周期，目前在2025年第2季供需比已回到平衡，預期未來1至2年將轉為供不應求，有利報價持續上漲。NAND價格訊號已在2025年第2季浮現，平均價格回升5~10%，第3季預期將延續漲勢。

DRAM市場同樣在2024年至2025年間逐步回到平衡水準，預測至2026年，供需比將下滑至100%以下，轉入供不應求的格局。AI發展是本輪上升周期的最強催化劑，AI伺服器對HBM的需求強勁，HBM營收預估將從2024年的160億美元，倍數成長至2025年的300億美元。

同時，生成式AI對儲存容量的需求呈指數級增長。這導致高容量NL HDD需求急增，造成供需失衡，Western Digital等廠商已宣布調漲HDD與NAND產品價格。HDD的供不應求，將有利於加速企業級QLC SSD的滲透率。

在供給面，三大原廠及中國長鑫存儲正加速新舊製程轉換，紛紛宣布將逐步停產或終止舊有的DDR4產品，以將產能轉移至DDR5與HBM市場。此舉導致DDR4供應格局改變，報價創下近年新高。2025年第3季，PC DDR4價格季增幅恐達38~43%。

除雲端AI，也看好AI走向邊緣應用。邊緣AI市場形態高度客製化，記憶體需求多樣，使三大原廠較難切入此利基市場。

