友達財報／第3季EPS -0.17元 受匯率及面板價格的不利影響由盈轉虧

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
友達30日舉行法人說明會公布2025年第3季合併財務報表。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
友達（2409）30日舉行法人說明會公布2025年第3季合併財務報表；第3季合併營收699.1億元，季增1%，年減10.1%；歸屬母公司業主之淨損為12.8億元，基本每股虧損失0.17元。

友達第3季營業淨損為18.1億元，歸屬母公司淨損為12.8億元，單季毛利率為9.6%，營業淨損率為2.6%，EBITDA獲利率為7.8%。

友達表示，第3季整體營收季增1%，其中Display顯示科技受新台幣升值及面板價格下降的影響，今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平；Mobility Solutions智慧移動主要受新台幣升值影響，營收下降約3%；Vertical Solutions垂直場域營收因併入凌華科技（6166），較上季大幅增加20%。

獲利方面，第3季受匯率及面板價格的不利影響轉為虧損，但今年前3季累計歸屬母公司淨利40億元，EPS為0.52元，相較2024年前3季的虧損已有大幅改善。存貨天數52天，淨負債比39.1%，較上一季變動不大，都維持在相對健康的水位。

展望第4季，顯示相關市場進入淡季，備料需求趨緩，總體經濟方面也有許多變數，但智慧移動及綠色創新解決方案(Green Solutions)配合客戶需求穩定提升。

營收 友達

