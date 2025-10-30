致茂財報／前三季賺逾2股本、EPS達21.67元 公司看明年會更好

致茂（2360）30日召開法人說明會，由於市場高度關注，電話法說會爆滿一度還忙線打不進去，公司公布前三季賺逾2股本，EPS達21.67元，公司看待明年會更好，來自AI半導體應用需求持續強勁。

致茂說明，公布2025年第3季財務報告，會計年度截至9月30日之財務報告。該公司2025年第3季之合併累計營收為新台幣64億元，較上季減少1%，但較去年同期成長14%。稅後淨利為新台幣51億元，與上季增長155%，較去年同期成長253%。每股盈餘為新台幣11.99元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟2佰萬股。

2025年前3季之合併營業收入達新台幣197億元，較2024年同期成長27%。累計稅後淨利為新台幣92.8億元，較2024年同期增長140%，基本每股盈餘為新台幣21.67元。