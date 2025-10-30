日月光投控第3季獲利創11季高點 受惠AI先進封測

封測廠日月光投控今天公布第3季歸屬母公司業主獲利新台幣108.7億元，較第2季成長45%，比2024年同期增加12%，創2023年以來單季高點，單季每股基本純益2.5元，主要受惠人工智慧（AI）應用帶動先進封裝及測試業績成長。

日月光投控公布今年第3季財報，單季合併營收1685.69億元，季增11.8%、年增5.3%，是2023年第1季以來高點，主要受惠先進封裝和測試成長，第3季毛利率17.1%，也是2023年首季來高點，季增0.1個百分點，年增0.6個百分點。

投控第3季營業利益132.01億元，營益率7.8%，也是2023年以來單季高點，季增1個百分點，年增0.6個百分點，單季歸屬母公司業主獲利108.7億元，創2023年以來單季高點，較第2季75.21億元成長45%、年增12%，第3季每股基本純益2.5元，優於第2季1.74元和去年同期2.25元。

從封測材料業務來看，第3季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約45%，電腦占比25%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約58%。