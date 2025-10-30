研華財報／第3季 EPS 3.2元、獲利年增23% 第4季面對成本與供應鏈挑戰

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）30日舉行董事會，公布2025年第3季合併財務報告。研華2025累計前三季合併營收達新台幣529.6億元，較去年同期成長22%，營業毛利為210.68億元(毛利率39.8%)，營業利益為87.55億元(營業利益率16.5%)，合併稅後淨利為74.89億元(年增18%)，累計前三季每股稅後盈餘為8.67元。

在單季營運部分，研華2025年第3季合併營收為新台幣177.74億元，較去年同期成長19%。單季營業毛利為69.08億元（毛利率38.9%），營業利益為27.08億元（營業利益率15.2%），合併稅後淨利為27.66億元（年增23%），第3季合併每股稅後盈餘為3.2元。

若以美元表達，研華2025年前三季營收為1,697百萬美元，年增25%。整體營運以區域別而言，以北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，分別年增23%、22%、14%、24%及28%；北亞市場則年對年持平。各事業群表現方面均較去年同期雙位數增長，整體表現皆突出，智能服務事業群(Intelligent Service Sector, iService)年增58%、智能系統事業群(Intelligent System Sector, iSystem)及物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, iAutomation)分別成長34%及15%；嵌入式事業群(Embedded Sector)則為年增11%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第3季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.01，其中三大區以歐洲市場BB值1.10動能最為強勁，大陸市場為1.01表現持穩，而北美市場則因專案周期因素較上季下滑至0.88。

展望第4季，面對原物料成本上升與供應鏈緊張等挑戰，研華已提前布局，與供應商夥伴密切合作確保供料平穩，並積極導入替代料與升級設計，確保未來出貨排程順暢。同時，也研議調漲價格適度反映成本壓力，強化營運韌性，將不確定性風險降至最低。

研華 新台幣

