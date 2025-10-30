友達財報／第3季 EPS -0.17元 終結連三季獲利

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達光電（2409）30日公布2025年第3季合併財務報表。總計2025年第3季合併營業額為新台幣699.1億元，較2025年第2季增加1%，與2024年第3季相比減少10.1%。2025年第3季歸屬母公司業主之淨損為新台幣12.8億元，基本每股損失則為新台幣0.17元。

友達光電2025年第3季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣699.1億元

營業淨損為新台幣18.1億元

歸屬母公司淨損為新台幣12.8億元

基本每股損失為新台幣0.17元

毛利率為9.6%

營業淨損率為2.6%

EBITDA獲利率為7.8%

回顧第3季，公司整體營收季增1%，其中Display顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，使今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。MobilitySolutions智慧移動主要受台幣升值影響，營收下降約3%。Vertical Solutions垂直場域營收本季因併入凌華科技股份有限公司，較上一季大幅增加20%。獲利方面，本季受匯率及面板價格之不利影響轉為虧損，但以前三季累計歸屬母公司淨利新台幣40億元，EPS新台幣0.52元，相較2024年前三季的虧損已有大幅改善。

存貨天數52天，淨負債比39.1%，較上一季變動不大，都維持在相對健康的水位。

展望第4季，顯示相關市場進入淡季，備料需求趨緩，總體經濟方面也有許多變數，但智慧移動以及綠色創新解決方案(Green Solutions)配合客戶需求穩定提升。公司團隊將會持續關注市場變化，優化產品組合，嚴控庫存，強化成本費用管控，並積極往加值化產品及解決方案布局，以提升獲利及應對市場波動的能力。

