振樺電獲利結構維持穩健 第3季EPS達3.57元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠振樺電（8114）2025年第三季合併營收為3,500百萬元，年減3%；其中線上線下解決方案(O2O Solutions)受中東及歐洲區域市場需求放緩影響，營收年減7%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則因AI半導體檢測平台上半年提前拉貨及匯率換算影響，營收較去年同期略減1%。以區域別而言，第三季美洲地區營收持平，歐洲地區受市場需求趨緩影響呈現雙位數減幅，亞洲地區則小幅下降。

振樺電表示，集團獲利維持穩健表現，高毛利產品如系統品牌、醫療及場景定義智能設備等貢獻約七成五營收，第三季合併毛利率達44.5%。費用方面，因費用控管得當，營業費用年減18%至774百萬元，營業淨利較去年同期小幅成長8%，達785百萬元。

業外方面，第三季認列匯兌利益為44百萬元及特別股利息費用迴轉77百萬元，少數股權258百萬元，歸屬於本公司業主之淨利為461百萬元，EPS為NT$3.57，年增2%；累計前三季營收年增69%至15,252百萬元，營業利益年增168%達4,046百萬元，累計EPS近倍成長至NT$15.84。同時股東權益因特別股負債重分類至權益項下而較去年同期大幅增加，公司整體負債比率自去年同期的58.5%大幅降低至26.0%。

