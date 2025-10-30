快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
光寶總經理邱森彬。王郁倫攝影
光寶總經理邱森彬。王郁倫攝影

光寶（2301）法說會29日舉行，雖發布2026年AI訂單倍增樂觀展望，但30日股價反一度跌停。

市場歸納雖光寶研發多年的BBU電池備援模組的雲端客戶數，將從今年2家增為明年3家，且訂單滿載，客戶大手筆包年度產能，加上高壓直流電源方案出貨加溫，AI相關營收總占比從今年單季2成，變成2026年全年40%，翻倍成長，但市場並未買單，原因是3考量。

法人分析，光寶大舉募資120億元，預期將增加股本稀釋獲利，加上股價位居相對高位，成為隱憂。

其次，光寶估2026年業績成長幅度雙位數百分比，並基於風險考量，保守控制BBU產能擴張，也顯示2026年相關業務動能增幅將溫和成長，第三是歐洲與中國針對安世半導體管制攻防，也將短暫干擾光寶晶片取得，影響30億元業績。

BBU管理產能風險，避免重押單一客戶

光寶跟北美第一大CSP客戶合作4年開發BBU，客戶測試多年，今年終於進入量產期，預期其他CSP客戶在不願當「第一隻白老鼠」心態下，隨該客戶大量使用，其他CSP客戶將加快導入速度，但目前光寶仍僅單一大客戶出貨，包下超過9成產能，第二家CSP客戶仍在驗證中。

總經理邱森彬表示，預期2026年會有第三家CSP客戶開始拿貨驗證BBU，預期第二第三客戶驗證期不會比第一家4年長，但目前業績貢獻比例少。而第一家客戶需求高於供給下，頻催促光寶擴廠，光寶第4季度BBU產能以高雄為主，測試設備今年等5個多才陸續到位，本季預估BBU產能會擴增30%，客戶也因供給不足願意包下2026年一年產能。

不過，由於光寶已占該客戶供應量70%，邱森彬表示，基於風險管理，不願意大擴產能拉高對該客戶供貨占比，且產業而言，需求大於供給是健康現象，有利於供貨價格穩定，故2026年BBU產能將維持本季度水準，未來是否擴張新產能將以第二或第三CSP客戶是否下單為準。

另外，歐洲管理安世半導體Nexperia，中國反制歐洲禁止晶片出口，對光寶車用及IT業務帶來衝擊。邱森彬表示，目前安世完全不出貨，光寶目前還有一些庫存，因應之道是部分產品會找替代方案出貨，高階產品則會與其他半導體客戶合作，目前客戶正在幫忙調度產能及產品驗證，最快11月可以交貨，若順利則影響程度會降得低一些。

據了解，相關晶片短缺影響訂單約30億元，平均分攤單月營收影響約15億元，約影響10%比例。

安世Nexperia是荷蘭皇家飛利浦半導體部門，在車用規格的功率元件MOSFET晶片市佔率超過3成，在控制功率元件方面相當領先，應用面除車用，AI應伺服器所需的大功率元件、消費性電子產品元件都有應用，中國政府因反制荷蘭政府、美國，現在安世大部分封測都在中國大陸完成，被禁止輸出。

光寶 半導體

延伸閱讀

大馬與美修好 有利晶片談判

光寶啟動120億元大募資

邁萪規劃11月轉上市

台達電、光寶科 四檔靚

相關新聞

光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

光寶（2301）法說會29日舉行，雖發布2026年AI訂單倍增樂觀展望，但30日股價反一度跌停。

光寶科第3季獲利創新高卻利多出盡？股價重挫亮綠燈、跌停開開關關

光寶科（2301）第3季財報表現亮眼，毛利率、獲利都創新高， 單季每股純益2.05元，累計今年前3季每股純益4.94元，...

旺宏連虧9季 股價跌停深鎖、逾3.8萬張排隊要賣

記憶體廠旺宏（2337）公布第3季財報，稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元，自2023年第3季以來已連續9個季度虧...

長華第3季三率同升 每股純益0.86元 寫10季來新高

長華電材（長華*，8070）29 日公布 2025 年第 3 季營運成果，自結單季合併營收為新台幣 49.9 億元（以下...

牧德前三季每股賺13.28元

AOI廠商牧德昨（29）日公布財報，今年前三季每股純益達13.28元，優於去年同期的2.61元；前三季毛利率61.6%，...

瑞昱第3季每股賺6.69元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（29）日舉行法說會公布第3季財報，單季每股純益6.69元。展望第4季，瑞昱預期，客戶將調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。