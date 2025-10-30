光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

光寶（2301）法說會29日舉行，雖發布2026年AI訂單倍增樂觀展望，但30日股價反一度跌停。

市場歸納雖光寶研發多年的BBU電池備援模組的雲端客戶數，將從今年2家增為明年3家，且訂單滿載，客戶大手筆包年度產能，加上高壓直流電源方案出貨加溫，AI相關營收總占比從今年單季2成，變成2026年全年40%，翻倍成長，但市場並未買單，原因是3考量。

法人分析，光寶大舉募資120億元，預期將增加股本稀釋獲利，加上股價位居相對高位，成為隱憂。

其次，光寶估2026年業績成長幅度雙位數百分比，並基於風險考量，保守控制BBU產能擴張，也顯示2026年相關業務動能增幅將溫和成長，第三是歐洲與中國針對安世半導體管制攻防，也將短暫干擾光寶晶片取得，影響30億元業績。

BBU管理產能風險，避免重押單一客戶

光寶跟北美第一大CSP客戶合作4年開發BBU，客戶測試多年，今年終於進入量產期，預期其他CSP客戶在不願當「第一隻白老鼠」心態下，隨該客戶大量使用，其他CSP客戶將加快導入速度，但目前光寶仍僅單一大客戶出貨，包下超過9成產能，第二家CSP客戶仍在驗證中。

總經理邱森彬表示，預期2026年會有第三家CSP客戶開始拿貨驗證BBU，預期第二第三客戶驗證期不會比第一家4年長，但目前業績貢獻比例少。而第一家客戶需求高於供給下，頻催促光寶擴廠，光寶第4季度BBU產能以高雄為主，測試設備今年等5個多才陸續到位，本季預估BBU產能會擴增30%，客戶也因供給不足願意包下2026年一年產能。

不過，由於光寶已占該客戶供應量70%，邱森彬表示，基於風險管理，不願意大擴產能拉高對該客戶供貨占比，且產業而言，需求大於供給是健康現象，有利於供貨價格穩定，故2026年BBU產能將維持本季度水準，未來是否擴張新產能將以第二或第三CSP客戶是否下單為準。

另外，歐洲管理安世半導體Nexperia，中國反制歐洲禁止晶片出口，對光寶車用及IT業務帶來衝擊。邱森彬表示，目前安世完全不出貨，光寶目前還有一些庫存，因應之道是部分產品會找替代方案出貨，高階產品則會與其他半導體客戶合作，目前客戶正在幫忙調度產能及產品驗證，最快11月可以交貨，若順利則影響程度會降得低一些。

據了解，相關晶片短缺影響訂單約30億元，平均分攤單月營收影響約15億元，約影響10%比例。

安世Nexperia是荷蘭皇家飛利浦半導體部門，在車用規格的功率元件MOSFET晶片市佔率超過3成，在控制功率元件方面相當領先，應用面除車用，AI應伺服器所需的大功率元件、消費性電子產品元件都有應用，中國政府因反制荷蘭政府、美國，現在安世大部分封測都在中國大陸完成，被禁止輸出。