光寶科第3季獲利創新高卻利多出盡？股價重挫亮綠燈、跌停開開關關

光寶科（2301）第3季財報表現亮眼，毛利率、獲利都創新高， 單季每股純益2.05元，累計今年前3季每股純益4.94元，但財報爆好，30日卻是重挫表現，早盤以185元開低後走低，股價重挫至跌停175.5元，下跌19.5元，盤中雖力圖打開跌停，但在賣壓沈重下， 跌停開開關關。

光寶科公布2025年第3季營運成果，第3季營收449億元，年增22%、季增11%。光寶自第1季起穩健成長，至第3季營收持續呈現年、季雙增趨勢，第3季稅後淨利46.5億元，每股純益2.05元，季增47%， 獲利創下歷史新高。

光寶科表示，新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第3季倍數成長；第3季營業毛利112.4億元，季增26%；營業利益46.8億元，季增26%；營業毛利率25%，季增2.9個百分點，創歷史新高；營業利益率為10.4%，季增1.2個百分點。

光寶科累計今年前3季營收1,217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股純益4.94元，年增27%。

展望第4季，核心事業將展現年、季雙成長；新一代平台110 kW Power Shelf將加速出貨成長動能；三大領域推進動能包括，高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及液冷等整合式機櫃出貨持續年、季雙成長。BBU與33kW Power Shelf出貨穩定增加；液冷散熱系統(Liquid Cooling)已進入生產階段。新一代平台110kW Power Shelf已進入客戶驗證階段，將驅動後續成長，展現光寶在高效能AI解決方案的技術領先與市場競爭力。

另外，受惠於高階不可見光在紅外線感測、工控需求提升；Mini LED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；第三個動能為高階IT電源出貨成長，低軌衛星電源表現尤為強勁，成為成長重要推力。

光寶科在29日盤中寫下歷史高價紀錄，一度衝達197元，終場則是收在195元，股價及市值同步改寫新猷；30日早盤卻是開低重挫， 以185元開出， 下跌10元，股價開低走低遭摜 壓至跌停175.5元，盤中即使打開也是逼近跌停的重挫表現。