致茂法說會行情暖身 一度衝上829元新天價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量測儀器大廠致茂（2360）一度衝上829元新天價，法說會行情提前暖身，致茂預計今日盤後召開第三季線上法說會釋出展望。

致茂先前公布2025年上半年之合併營業收入達新台幣133億元，較2024年同期成長34%。上半年累計稅後淨利為新台幣42億元，較2024年同期增長73%，基本每股稅後純益為新台幣9.67元。公司先前預期，下半年之主要成長動能仍舊來自於半導體 / Photonics 相關檢測設備需求，而量測及自動化檢測設備之全年營收將有機會刷新前次新高紀錄。

致茂先前預告，先進封裝製程所需之Metrology設備及AI 人工智慧 / HPC 高速運算晶片與自動駕駛之車用半導體所帶動的SLT設備需求是半導體及Photonics測試解決方案營收增長之兩大主力貢獻。

此外，先前半導體展時，台積電與日月光投控擔任聯盟共同主席的SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟宣布成立，聯盟成員也同步出席包涵重要夥伴致茂、欣興、由田與均華、牧德、竑騰、台達電等成員代表現身。

另外，美國政府先前對AI晶片出口中國大陸的立場出現重大轉變。輝達（Nvidia）與超微（AMD）日前已雙雙證實，已獲得美方核准，恢復部分產品對中國大陸市場的出貨，外界看好後續有望再進一步鬆綁部分產品，預期兩大美廠出貨成長，致茂、穎崴等可望同步沾光，輝達與超微概念股重疊度高，AMD部分包含Turin CPU採用台積電N3製程、MI 325X採用其N5製程與CoWoS先進封裝，穎崴配合AMD CPU/GPU FT所需之測試座及致茂配合AI加速器用SLT Tester等，也同樣為輝達所青睞。

